Barrichello fica em 23.º no segundo treino oficial da Fórmual Indy

ST. PETESBURG - Rubens Barrichello voltou a decepcionar na segunda sessão de treinos livres para a etapa de St. Petersburg, nos Estados Unidos, sua primeira como piloto da Fórmula Indy, que acontecerá neste domingo. Depois de ser o 24.º na parte da manhã, o brasileiro conseguiu uma pequena melhora, mas terminou a atividade da tarde apenas como 23.º.

Com a marca de 1min03s329, Rubinho terminou a segunda sessão à frente de apenas três pilotos: Oriol Servia, Ed Carpenter e Katherine Legge. Contratado este ano pela KV Racing, na qual tem o seu compatriota Tony Kanaan como companheiro de equipe, o veterano de 39 anos deu mostras de que ainda está se adaptando à nova categoria.

Para piorar, Barrichello enfrentou problemas com o câmbio ao longo do dia, principalmente pela manhã, quando anotou o tempo de 1min05s668. Ambas as marcas ficaram muito distantes da obtida por Will Power, que terminou o dia como o mais rápido, com 1min02s007, seguido por Ryan Briscoe, com 1min02s093. Dario Franchitti, atual campeão, foi o terceiro, com 1min02s223.

Os outros dois brasileiros da categoria conseguiram desempenho bem superior ao de Rubinho. Seu companheiro Tony Kanaan cravou o oitavo tempo do dia, com 1min02s481, enquanto Hélio Castroneves foi ainda melhor e terminou em sexto, com a marca de 1min02s319.

Barrichello ainda terá uma nova chance de melhorar seu desempenho antes da corrida, a primeira da temporada 2012 da Fórmula Indy. As equipes retornam à pista neste sábado, para o terceiro treino livre, que tem início previsto para as 10h55 (horário de Brasília) e para o treino que define o grid de largada, que acontece às 14h55.