Barrichello fica satisfeito com nono lugar no grid

A nona posição no grid de largada para o GP de Mônaco foi suficiente para deixar o brasileiro Rubens Barrichello satisfeito neste sábado. Ciente das limitações de sua Williams, o piloto disse após o treino de classificação que o resultado foi compatível com o rendimento do carro.

"Eu gostei do meu desempenho hoje [sábado] e estou feliz com o nono [lugar]", afirmou Barrichello. "Tirei tudo que pude do carro e não acho que poderíamos ter feito muito melhor", comentou o brasileiro, que ficou duas posições à frente do seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg.

No treino de classificação, Barrichello lutou para avançar além do Q2, passando no mesmo nono lugar, mas não reclamou do complicado circuito de rua de Montecarlo. "Nós todos pensamos que o tráfego seria um fator determinante, mas realmente estava bom", admitiu.

Para a corrida, Barrichello se mostrou otimista, confiante no bom desempenho de sua Williams. "Monaco é uma pista boa para o nosso carro e espero que possamos ir bem amanhã [domingo]", concluiu o brasileiro. O GP de Mônaco tem largada prevista para as 9 horas (de Brasília).