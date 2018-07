Barrichello homenageia Corinthians em treino da Stock Car

SÃO PAULO - O piloto Rubens Barrichello, corintiano fanático, resolveu prestar homenagem ao seu time do coração durante os treinos da Stock Car na manhã desta quinta-feira: estreou um capacete decorado com vários distintivos do Corinthians.

A nova peça foi usada no Autódromo de Interlagos, onde o piloto dominou os treinos extras exclusivos dos astros convidados da Corrida do Milhão, prova que definirá o campeão e encerrará a temporada da Stock Car no próximo domingo às 9h da manhã, horário de Brasília. De volta ao circuito depois de um ano de aposentadoria da Fórmula 1, Barrichello liderou os ensaios e fez o melhor tempo dos treinos extras, com 1min 42 segundos e 474 milésimos.

“Me senti agraciado de estar de volta a Interlagos. Nasci aqui, vivi aqui, corri 19 anos de F1. É uma diferença muito grande com o carro de Stock numa pista que sempre foi meu quintal de casa, mas os testes foram muito bons", explicou.

Embora animado pelo início encorajador, Barrichello preferiu manter uma postura cautelosa antes da reunião técnica com os engenheiros da Medley/Full Time. "Estou mais experiente após duas provas, mas a comparação, por enquanto, foi só com os convidados. O bicho vai pegar mesmo quando todos os competidores estiverem aqui", destacou. O primeiro ensaio geral está marcado para a manhã desta sexta-feira, já com a participação dos 32 pilotos.

CALENDÁRIO

A organização da Copa Caixa Stock Car divulgou o calendário 2013 da categoria, que assim como foi neste ano, irá começar e terminar no Autódromo de Interlagos. As grandes novidades ficam por conta da manutenção das etapas de Tarumã e Cascavel - que voltaram ao calendário da categoria nesta temporada - além da inclusão do autódromo de Goiânia, que não sedia uma prova da Stock Car desde 2001. Porém, a confirmação ainda depende da finalização das obras de adequação no traçado.

Confira o calendário da Stock Car em 2013:

3 de março - Interlagos, SP

17 de março - Curitiba, PR

28 de abril - Tarumã, RS

19 de maio - Salvador, BA

2 de junho - Brasília, DF

16 de junho - Cascavel, PR

11 de agosto - Ribeirão Preto, SP

1º de setembro - Brasília, DF

15 de setembro - Velopark, RS

20 de outubro - Curitiba, PR

10 de novembro - Goiânia, GO

15 de dezembro - Interlagos, SP (Corrida do Milhão)