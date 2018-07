Barrichello lamenta limitações do carro da Williams

KUALA LUMPUR - O brasileiro Rubens Barrichello revelou decepção com o desempenho do carro da Williams no treino de classificação para o GP da Malásia. Ele avaliou ter feito uma volta praticamente perfeita na segunda parte da sessão, mas culpou as limitações por ter conquistado apenas a 15ª colocação no grid de largada. Para o brasileiro, o FW33 havia apresentado rendimento melhor no GP da Austrália.

"Nós não tivemos o ritmo que esperávamos na classificação. Estávamos mais fortes em Melbourne e por isso precisamos analisar o porquê e ver onde estamos na corrida. Tudo considerado, a minha volta foi boa, na verdade, foi provavelmente uma das minhas melhores voltas na Malásia, mas foi boa o suficiente para compensar o desempenho do carro hoje", disse.

Apesar dos problemas, Barrichello acredita que pode conseguir um bom resultado na corrida de domingo. O piloto brasileiro crê que pode lutar pela conquista de pontos no GP da Malásia. "Se chegar a chuva ou uma corrida constante em uma pista seca, vamos entrar para ganhar pontos", afirmou.

