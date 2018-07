Barrichello lamenta tráfego no treino em Silverstone

"Eu tive tráfego no final da minha primeira volta na segunda parte do treino, o que piorou muito o meu tempo. Quando uma pista como essa está secando, você pode perder tudo, então é uma pena que isso tenha acontecido", explicou.

As chuvas que têm caído em Silverstone fizeram com que Barrichello se recusasse a fazer uma avaliação de como estará seu carro para a prova. "Precisamos ver como o tempo estará amanhã (domingo), mas eu acho que o carro está muito melhor do que nossa posição no treino mostra e a equipe tem feito um ótimo trabalho", afirmou.