Barrichello projeta corrida imprevisível no domingo Rubens Barrichello avaliou neste sábado que pode fazer uma grande corrida no domingo, na disputa do GP da Coreia do Sul de Fórmula 1. Depois de garantir a décima colocação no treino de classificação, o brasileiro previu uma prova imprevisível, o que pode ajudá-lo a ganhar posições.