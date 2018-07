Barrichello reclama de desempenho do motor na Turquia

O brasileiro Rubens Barrichello não escondeu sua insatisfação com o desempenho da Williams no treino de classificação para o GP da Turquia. Para ele, o desempenho ruim do motor Cosworth foi o principal responsável pelo discreto 15º lugar no grid de largada no circuito de Istambul.

"De certa forma, nós trabalhos bem para conseguir um bom equilíbrio no carro para a classificação, mas estamos sofrendo com a nossa velocidade máxima aqui. A pista não combina com o carro tanto como Mônaco, fazendo com que tenhamos que lutar um pouco mais do que o normal", afirmou.

Barrichello reconheceu que o desempenho da Williams está aquém do esperado, mas mesmo assim tentou manter um discurso otimista para o GP da Turquia. "Estamos longe de onde queremos estar, mas a Williams é lutadora. Precisamos manter este espírito elevado e continuar trabalhando para chegar onde queremos estar", disse.