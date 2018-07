Barrichello revela decepção com início da temporada O brasileiro Rubens Barrichello admitiu neste domingo estar decepcionado com o desempenho da Williams no início da temporada 2011 da Fórmula 1. Assim como ocorreu no GP da Austrália, ele abandonou neste domingo o GP da Malásia por conta de um problema hidráulico. Ele admitiu após a prova que a sua expectativa era de que o FW33 estivesse com um desempenho melhor.