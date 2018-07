Barrichello se motiva para buscar título inédito, a Stock Car

No extenso currículo internacional de Rubens Barrichello falta preencher a lacuna reservada à conquista na principal categoria do automobilismo brasileiro. Ainda há motivação para o piloto depois de 19 anos na Fórmula 1, 11 vitórias, dois vice-campeonatos, além da passagem pela Fórmula Indy e o título na Fórmula 3 Britânica, em 1991 – a última vez em que foi campeão.

Ser líder e precisar somente de um quarto lugar em Curitiba para confirmar a nova conquista é algo surpreendente para ele, que penou para se acostumar com o carro. “Foi uma adaptação muito difícil à Stock Car. Quando eu digo que me deu uma pequena claustrofobia na primeira vez que fecharam a porta do carro, não é mentira. Estava acostumado a sentir o vento batendo na cara com os fórmulas”, contou ao Estado o piloto, recordista de GPs na Fórmula 1.

Os bons resultados demoraram um pouco a surgir, mas vieram no momento ideal. A primeira vitória foi somente neste ano e logo na disputada Corrida do Milhão, em Goiânia. O triunfo, aliado ao primeiro lugar em Cascavel, no Paraná, deu ao paulistano de 42 anos a liderança na temporada mais acirrada dos 35 anos história da Stock Car.

Oito pilotos têm chances de título nesta etapa final, algo inédito. O equilíbrio é resultado do recorde de 14 vencedores diferentes ao longo do ano – desses, sete ganharam pela primeira vez na carreira uma prova.

Assim como a Fórmula 1, a última prova terá a pontuação dobrada e além disso, não terá uma bateria dupla. Portanto, como existem vários candidatos ao título, a concorrência será grande para tirar do mais famoso piloto da categoria o favoritismo da conquista.

A reta dos boxes de Curitiba é a mais extensa do calendário e no final dela os carros chegam a 270 km/h e precisam logo diminuir a 80 km/h para fazer a primeira curva, tradicional ponto de ultrapassagem.

"Sentir o calor dentro do carro sem conseguir ver as rodas diretamente me deu uma impressão muito diferente. Mais do que aprender a guiar, foi preciso saber o que era preciso para acertar o carro. Neste ano, tudo ficou melhor para mim", contou o piloto.

De todos os adversários que Rubinho tem de enfrentar, quem mais o ameaça é o paulista Atila Abreu, 15 anos mais jovem e fã dele desde a infância. “Cheguei a tirar fotos com ele quando ia disputar corridas de kart. É uma honra ter hoje como adversário o Rubinho, um cara com tanta história no automobilismo”, contou Atila, atual segundo colocado na temporada e vencedor de duas provas no ano.

Fora a dupla, os outros concorrentes à conquista são Thiago Camilo, Júlio Campos, Antônio Pizzonia, Sérgio Jiménez, Cacá Bueno e Allam Khodair.

CARISMA

Os sete concorrentes de Rubens Barrichello ao título da temporada da Stock Car vão tentar esfriar a expectativa do veterano para o título, mas sabem que dificilmente há chance de tirar do adversário o posto de estrela da categoria. Todos sabem que a presença dele trouxe mais status e disputa para o campeonato.

"O Rubinho é um nome muito forte no automobilismo mundial e só acrescentou à Stock Car. Ele é carismático, rápido na pista e fez um campeonato muito consistente", elogiou Pizzonia, quinto colocado no campeonato.

O amazonense, assim como Ricardo Zonta e Luciano Burti, também passou pela Fórmula 1 e contou que quem passou pela principal categoria do automobilismo, chega à Stock Car com um status diferente, capaz de incitar disputas. "Lógico que todos querem ganhar da gente, mas todos tivemos de nos adaptar e ainda precisamos aprender muito", comentou.

O vice-líder Atila Abreu também comemora a oportunidade de disputar contra Barrichello. "Ele somou muito para a categoria, porque é experiente, atrai fãs e, principalmente, agregou nas disputas", afirmou.

A Stock Car significou para Rubinho a chance de voltar a competir no Brasil depois de 20 anos e encontrar pelo País fãs que não tiveram a oportunidade de presenciar corridas de Fórmula 1.

"A Stock tem sido muito especial para mim. É uma forma de agradecer o carinho e o suporte durante os 19 anos em que estive na Fórmula 1. Gente que nunca pôde ir a alguma corrida, hoje pode ir, porque na sua cidade terá a Stock Car", destacou.