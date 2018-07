Barrichello será 13.º no grid em sua primeira prova na Fórmula Indy

Rubens Barrichello começará sua trajetória na Fórmula Indy largando na 13.ª posição da etapa inicial da temporada, em St. Petersburg, sua primeira corrida na categoria. O brasileiro esteve sempre distante dos primeiros colocados e sequer conseguiu passar da primeira fase do treino de classificação ocorrido neste sábado.

Depois de 19 anos na Fórmula 1, Rubinho tem encontrado dificuldade neste começo na Indy e ainda está se adaptando ao novo carro. Em nenhum momento o brasileiro ameaçou a pole position de Will Power, que conseguiu a marca de 1min01s372 e largará na frente, seguido por Ryan Briscoe e Ryan Hunter-Reay.

O resultado, no entanto, já é melhor do que o obtido por ele nos treinos livres. Na última sexta, Rubinho sofreu com problemas no câmbio e não conseguiu sequer ficar entre os 20 primeiros. Na parte da manhã, ele foi o 24.º, enquanto à tarde conseguiu o 23.º tempo.

"Estou tentando me recuperar o tempo todo", declarou. "Infelizmente tivemos a sessão da manhã de ontem (sexta-feira) perdida e ainda estou aprendendo o circuito, enquanto os outros corredores já estão prontos. Nunca posso ficar satisfeito com o 13.º ou 14.º lugar, mas nós temos objetivos e eles são altos. Completei menos de 50 voltas nesta pista até agora, então estou um pouco feliz com isso", completou.

Mas Barrichello só largará na 13.ª posição por conta de uma punição a Simon Pagenaud. O piloto da Sam Schmidt terminou o treino deste sábado com a sexta melhor marca, mas perdeu dez posições no grid e largará em 16.º por ter trocado de motor.

Companheiro de equipe de Barrichello, Tony Kanaan também foi beneficiado pela punição a Pagenaud. Ele havia terminado com a nona colocação, mas largará em oitavo. O melhor brasileiro, no entanto, foi Hélio Castroneves, da Penske, que ocupará a quinta posição no grid.

A principal decepção do treino ficou por conta de Dario Franchitti. Atual campeão da categoria, o piloto da Ganassi não conseguiu brigar pelas primeiras posições e largará apenas em nono, logo atrás de Kanaan.

Grid

1) Will Power, (Penske-Chevrolet), 1min01s372

2) Ryan Briscoe, (Penske-Chevrolet), 1min01s535

3) Ryan Hunter-Reay, (Andretti-Chevrolet), 1min01s932

4) James Hinchcliffe, (Andretti-Chevrolet), 1min01s970

5) Helio Castroneves, (Penske-Chevrolet), 1min01s998

6) Scott Dixon, (Ganassi-Honda), 1min01s763

7) Marco Andretti, (Andretti-Chevrolet), 1min01s789

8) Tony Kanaan, (KV-Chevrolet), 1min01s869

9) Dario Franchitti, (Ganassi-Honda), 1min01s957

10) Graham Rahal, (Ganassi-Honda), 1min02s023

11) Mike Conway, (Foyt-Honda), 1min02s508

12) Ernesto Viso, (KV-Chevrolet), 1min02s514

13) Rubens Barrichello, (KV-Chevrolet), 1min02s200

14) Takuma Sato, (RLL-Honda), 1min02s601

15) Justin Wilson, (Dale Coyne-Honda), 1min02s253

16) Simon Pagenaud, (Sam Schmidt-Honda), 1min02s109

17) Alex Tagliani, (Bryan Herta-Lotus), 1min02s650

18) James Jakes, (Dale Coyne-Honda), 1min02s339

19) Josef Newgarden, (Sarah Fisher Hartman-Honda), 1min02s715

20) JR Hildebrand, (Panther-Chevrolet), 1min02s442

21) Simona de Silvestro, (HVM-Lotus), 1min02s821

22) Charlie Kimball, (Ganassi-Honda), 1min03s043

23) Oriol Servià, (Lotus DRR), 1min02s877

24) Ed Carpenter, (Carpenter-Chevrolet), 1min03s359

25) Katherine Legge, (Dragon-Lotus), 1min04s165

26) Sébastien Bourdais, (Dragon-Lotus), 1min05s685