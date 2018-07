Barrichello terá carreira gerenciada pela 9ine, empresa de Ronaldo Fenômeno

SÃO PAULO - A assessoria de imprensa de Rubens Barrichello confirma que o piloto é o mais novo contratado da 9ine, agência de gerenciamento de carreira e marketing criada pelo ex-jogador Ronaldo.

Rubinho disputa este ano, pela primeira vez, uma temporada inteira da Stock Car, pela Full Time Sports Medley, depois de ter participado de algumas etapas no ano passado.

A 9ine trabalha com Anderson Silva, do MMA, além de Neymar, Lucas e Leandro Damião.

Rubens Barrichello, que negociava para disputar outra temporada na Indy, está com as portas abertas na equipe de Sam Schmidt, a Sam Schmidt Motorsports. Em entrevista ao site Grande Prêmio, o dirigente sinalizou que o brasileiro pode correr em sua equipe em 2014. "Acho que ele é ótimo para a Indy e seria ótimo tê-lo no nosso carro, mas não foi possível. Tentamos um acerto para a temporada toda, mas não conseguimos fechar os acordos na velocidade que precisávamos”, lamentou o dirigente, que definiu Barrichello como “um grande embaixador para o esporte e um grande piloto”.