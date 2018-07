BBC elege Ayrton Senna o maior piloto de F-1 de todos os tempos

SÃO PAULO - O tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna foi escolhido pela rede de televisão britânica BBC o maior piloto da categoria de todos os tempos. O resultado da eleição, realizada com jornalistas que trabalham na cobertura da competição para a emissora, foi divulgado nessa terça-feira no site da rede estatal.

Desde o início do ano a BBC vinha publicando perfis dos 20 maiores pilotos, em ordem decrescente, de acordo com sua própria avaliação. A série encerrou nesta terça com o perfil de Ayrton Senna, campeão dos mundiais de 1988, 1990 e 1991 e morto em acidente durante o GP de Ímola, em 1994.

"Provavelmente nenhum piloto na história da Fórmula 1 se dedicou mais ao esporte, deu mais de si mesmo na busca inflexível de sucesso. Senna era uma força da natureza, uma poderosa combinação de talento cru e espetacular com uma determinação às vezes aterrorizante", publicou a BBC. A emissora inglesa também destacou que a morte do brasileiro também pode ter ajudado na sua escolha.

Outros dois brasileiros aparecem na lista dos 20 maiores pilotos: Nelson Piquet (16º) e Emerson Fittipaldi (17º). Dentre os atuais corredores, Michael Schumacher foi apontado como o 4º maior de todos os tempos, Fernando Alonso ficou em 10º e Lewis Hamilton, em 15º lugar.

Confira a lista completa:

1- Ayrton Senna (Brasil)

2- Juan Manuel Fangio (Argentina)

3- Jim Clark (Grã-Bretanha)

4- Michael Schumacher (Alemanha)

5- Alain Prost (França)

6- Stirling Moss (Grã-Bretanha)

7- Jackie Stewart (Grã-Bretanha)

8- Sebastian Vettel (Alemanha)

9- Niki Lauda (Áustria)

10- Fernando Alonso (Espanha)

11- Alberto Ascari (Itália)

12- Gilles Villeneuve (Canadá)

13- Nigel Mansell (Grã-Bretanha)

14- Mika Hakkinen (Finlândia)

15- Lewis Hamilton (Grã-Bretanha)

16- Nelson Piquet (Brasil)

17- Emerson Fittipaldi (Brasil)

18- Jack Brabham (Austrália)

19- Graham Hill (Grã-Bretanha)

20- Jochen Rindt (Áustria)