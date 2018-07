Ben Spies lidera treinos livres em etapa da Holanda da MotoGP

ASSEN - O norte-americano Ben Spies confirmou nesta quinta-feira o seu bom retrospecto no circuito de Assen ao liderar o primeiro dia de treinos livres para a etapa da Holanda da MotoGP, a sétima da temporada 2012, que será realizada no sábado. Na sua melhor volta, o norte-americano registrou o tempo de 1min34s866.

Spies faz uma temporada irregular e está apenas em 11º lugar no campeonato, mas conquistou a sua única vitória na MotoGP exatamente no circuito de Assen, no ano passado. Nesta sexta-feira, o piloto da Yamaha e voltou a se sair bem e foi o mais rápido do dia com apenas 0s006 de vantagem para o inglês Cal Crutchlow, que ficou em segundo lugar.

O também norte-americano Nicky Hayden, da Ducati, foi o terceiro mais rápido do dia e último piloto a registrar uma volta em Assen em menos 1min35 (1min34s968). Ele foi seguido pelos espanhóis Álvaro Baustista, da Gresini Honda, Jorge Lorenzo, da Yamaha, que lidera o campeonato e foi o mais rápido no primeiro treino livre, e Dani Pedrosa.

Único piloto a não conseguir melhorar o seu tempo na segunda atividade na Holanda, o australiano Casey Stoner, da Honda, terminou a quinta-feira em sétimo lugar. Os italianos Andrea Dovizioso e Valentino Rossi e o espanhol Héctor Barberá completaram, em ordem, as 10 primeiras colocações em Assen.

Os pilotos da MotoGP voltam ao circuito holandês na sexta-feira, quando realizam o terceiro treino livre e a sessão de classificada, que está marcada para as 8h55 (horário de Brasília). A corrida começará às 9 horas do sábado em Assen.

Confira os tempos das sessões de treinos livres desta sexta-feira da etapa holandesa da MotoGP:

1º. Ben Spies (EUA/Yamaha), 1min34s866

2º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), 1min34s872

3º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min34s968

4º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), 1min35s008

5º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min35s057

6º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min35s080

7º. Casey Stoner (AUS/Honda), 1min35s181

8º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), 1min35s257

9º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min35s296

10º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 1min35s298

11º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), 1min35s337

12º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), 1min36s615

13º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), 1min36s871

14º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), 1min37s057

15º. Yonny Hernández (COL/Avintia), 1min37s572

16º. Karel Abraham (RCH/Cardion AB Ducati), 1min37s628

17º. Mattia Pasini (ITA/Speed Master), 1min37s657

18º. Colin Edwards (EUA/Suter), 1min37s669

19º. James Ellison (ING/Paul Bird), 1min37s973

20º. Iván Silva (ESP/Avintia), 1min38s279

21º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), 1min38s373