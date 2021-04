Beneficiado por punição a Bagnaia, Quartararo é pole em Portugal; Márquez é 6º

Pole position na primeira prova do ano, no Catar, Francesco Bagnaia deu mostras de que será um dos candidatos ao título na temporada de 2021 da MotoGP e terminou em primeiro a sessão classificatória neste sábado para a etapa de Portugal. No entanto, o piloto da Ducati foi punido por desrespeitar uma bandeira amarela e deixou a pole no colo de Fabio Quartararo.

O francês da Yamaha foi beneficiado pela punição do rival, que teve sua melhor volta deletada, e largará na posição de honra na prova no circuito em Portimão. Ele marcou o tempo de 1min38s862 . Frustrado com a punição, Bagnaia terá de sair apenas da 11ª colocação.

Leia Também Em Ímola, Lewis Hamilton supera rivais da Red Bull e fatura 99ª pole na Fórmula 1

O espanhol Álex Rins, da Suzuki, (1min38s951) e o francês Johann Zarco, líder do campeonato com a Pramac(1min38s991), fecham a primeira fila do grid em Portugal. O australiano Jack Miller, da Ducati, (1min39s061) o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, (1min39s103) e o espanhol Marc Márquez, da Honda, (1min39s121) formam a segunda fila.

Márquez, aliás, voltou a correr neste fim de semana após nove meses ausente da principal categoria da motovelocidade. O hexacampeão mundial se recuperou de uma fratura no braço direito sofrida na primeira etapa de 2020, na Espanha, e que o deixou de fora de todo o restante da temporada passada, e foi liberado pelos médicos. Neste sábado, ele teve um bom desempenho e fez o sexto melhor tempo em seu retorno às pistas.

O espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, o italiano Luca Marini, da Avintia, Joan Mir, outro piloto da Espanha, da Suzuki, e o português Miguel Oliveira, correndo em casa com a Red Bull KTM, fecham o top-10.

Por 0s228, Álex Márquez não passou ao Q1 e ficou com o 13º lugar no grid, seguido por Pol Espargaró, que sofreu uma queda assustadora no quarto treino do dia. Brad Binder vai sair em 15º, à frente de Enea Bastianini, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Iker Lecuona e Lorenzo Savadori.

Com muitas dores por causa da forte queda de sexta-feira, Takaaki Nakagami não entrou na pista para a classificação. Assim, o japonês da LCR Honda ficou com o último posto do grid.

Jorge Martín sofreu uma queda forte no treino desta manhã e não foi liberado pelos médicos para disputar a corrida no domingo. O espanhol da Pramac foi levado ao hospital para ser submetido a exames mais detalhados.

Zarco é o líder do campeonato, com 40 pontos, quatro a mais que Quartararo e Viñales, vencedor da primeira etapa. Bagnaia soma 26, Rins tem 23 e Mir acumula 22.

A largada para a etapa de Portugal, em Portimão, terceira corrida da temporada 2021 da MotoGP, esta prevista para as 9 horas (horário de Brasília) deste domingo.