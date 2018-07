Bernie Ecclestone afirma que GP em New Jersey ficará para 2015

PARIS - A etapa de Fórmula 1 de New Jersey, nos Estados Unidos, deve ficar mesmo para 2015. Antes da reunião que definirá o calendário de 2014, o chefão da categoria, Bernie Ecclestone, reiterou que a cidade norte-americana ainda não está preparada para receber uma corrida da F-1. "Nós não estamos satisfeitos por não acontecer no tempo esperado", afirmou Ecclestone, em entrevista ao The Wall Street Journal. "Nosso objetivo é realizar a prova em 2015", disse, sem dar detalhes sobre os motivos do adiamento da estreia da etapa.

Ele afirmou apenas que foram "muitas e muitas as razões" que levaram à exclusão do Mundial de 2014. A etapa de New Jersey ainda consta no calendário provisório do próximo ano, com um asterisco, que indica que o circuito ainda precisa ser aprovado. As declarações de Ecclestone praticamente confirmam a exclusão do GP em 2014. O corte será oficializado durante reunião do Conselho Mundial da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), que será realizada entre esta quarta e sexta-feira, em Paris.

O encontro definirá ainda a realização do GP do México, que também consta no calendário provisório com um asterisco. De acordo com Ecclestone, a corrida mexicana tem boas chances de ser disputada já em 2014.