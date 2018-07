Bernie Ecclestone descarta possibilidade de venda da Fórmula 1

Bernie Ecclestone afirmou nesta quarta-feira que a Fórmula 1 não está à venda e descartou as especulações de que um consórcio liderado pelo mexicano Carlos Slim e por Rupert Murdoch esteja interessado em assumir o comando do esporte.

A Sky News informou que a News Corp., empresa de Murdoch que possui 39% das ações da empresa controladora do canal de televisão, iniciou conversações com o magnata das telecomunicações mexicano sobre a possibilidade de formação de um consórcio para comprar o controle da Fórmula 1 da empresa de capital privado CVC Capital.

Mas Ecclestone, de 80 anos, que administra a Fórmula 1 para a CVC reiterou sua intenção de permanecer no controle. "Tudo isso é um absurdo", disse Ecclestone nesta quarta-feira ao jornal britânico The Times. "A Formula 1 não está à venda. E de qualquer maneira, não iria vender para uma empresa de mídia uma vez que restringe a capacidade de negociar com outras redes".