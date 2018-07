Bernie Ecclestone exibe olho roxo em anúncio de relógios

SÃO PAULO - Bernie Ecclestone tirou proveito do violento assalto que sofreu em frente à sede de sua empresa, Formula One Holdings, em Knightsbridge, uma das áreas mais nobres de Londres, no fim do mês de novembro. Com o olho roxo por conta de socos e chutes que levou, o chefe comercial da Fórmula 1 posou como garoto-propaganda da marca suíça Hublot, que é patrocinadora da categoria.

Ecclestone estava junto com sua namorada, a brasileira Fabiana Flosi, quando foi atacado por quatro homens e teve roubados mais de R$ 500 mil em joias, incluindo um relógio Hublot. Ele sofreu ferimentos leves na cabeça e foi levado a um hospital próximo, onde recebeu tratamento e foi liberado em seguida.

"Eles (os assaltantes) procuram as vítimas entre as pessoas que são meio lentas e ingênuas, mas com as pessoas que parecem mais espertas, eles nunca vão atrás delas", disse o dirigente, após o ocorrido.

Apostando no slogan "olhe o que as pessoas farão por um Hublot", o anúncio será lançado nos jornais Financial Times e International Herald Tribune, na Inglaterra, na próxima semana.