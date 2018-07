Bernie Ecclestone reconhece que escândalo pode tirá-lo da F-1

LONDRES - O inglês Bernie Ecclestone reconheceu neste domingo que poderá ser obrigado a se afastar da Fórmula 1 se for considerado culpado da acusação de suborno no processo de venda dos direitos comerciais da principal categoria do automobilismo mundial para a empresa CVC.

O processo corre na Justiça da Alemanha e Ecclestone admitiu que a CVC vai retirá-lo do cargo de chefe-executivo em caso de condenação. "Provavelmente será forçada a se livrar de mim se os alemães vierem atrás de mim. É bastante óbvio, se estiver preso", declarou em entrevista ao jornal britânico The Sunday Telegraph.

Em 2006, a CVC comprou as ações da Fórmula 1 que eram do banco alemão BayernLB. Ecclestone é acusado de ter subornado o representante da instituição, Gerhard Gribkowsky, no processo de negociação com o pagamento de aproximadamente 45 milhões de euros. Gribkowsky já foi condenado por sua participação no caso.

Ecclestone, de 82 anos, revelou inclusive que a CVC estuda um possível nome para sucedê-lo no futuro. "Eles disseram que tinham contratado um caçador de talentos para encontrar alguém no caso de eu não estar lá - se eu morrer ou algo assim. É a coisa normal que eles fazem para manter as pessoas felizes", afirmou.