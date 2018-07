Bia Figueiredo é liberada pelo médico e volta a correr na F-Indy

SÃO PAULO - A brasileira Bia Figueiredo vai disputar a etapa de Long Beach da Fórmula Indy, neste fim de semana. Ela recebeu a autorização médica para voltar ao cockpit do carro n.º 24 da equipe Dreyer&Reinbold, mas usará um protetor na mão direita, fraturada em acidente na corrida de abertura da temporada 2011.

"Fiquei muito feliz quando fui liberada para correr em Long Beach. Sei que não vou estar 100% e talvez ainda sinta dores musculares para dirigir, mas não há riscos de piorar a recuperação da minha fratura. O osso já está praticamente calcificado. Terei um protetor de fibra de carbono na mão, que me dará suporte e segurança", comentou, em comunicado.

No último domingo seu carro foi conduzido pelo francês Simon Pagenaud. A terceira prova da categoria acontece em circuito de rua, misto, com largada às 17h30 (de Brasília) para as 85 voltas marcadas.