Bianchi continua em estado 'crítico, mas estável', diz Marussia

Em novo comunicado divulgado pela Marussia para falar sobre a situação de Jules Bianchi, a equipe anunciou nesta terça-feira que o piloto francês continua em "condição crítica, mas estável" na UTI do Mie General Hospital, em Yokkaichi, onde foi internado após sofrer grave acidente no GP do Japão de Fórmula 1.

Por meio do comunicado, a escuderia destacou que os "últimos nove dias foram extremamente difíceis para Jules e sua família" e em seguida enfatizou que, "como consequência do acidente em Suzuka, uma série de desafios médicos tiveram de ser superados e que a situação continua sendo um desafio devido à lesão cerebral axonal difusa sofrida pelo piloto".

Por fim, o comunicado informou que "a família de Bianchi continua a ser consolada pelos pensamentos e orações de muitos fãs de Jules e da comunidade do esporte a motor". "Em particular, as muitas manifestações de apoio e carinho durante o curso do GP da Rússia em Sochi foram de enorme conforto para os pais de Jules e para os parentes e amigos também presentes no hospital", finaliza a Marussia.

No último dia 5, Bianchi acabou sofrendo a grave lesão cerebral ao se acidentar na 43ª volta do GP do Japão. Sob forte chuva, ele perdeu o controle do seu carro na curva sete, escapou da pista e se chocou com o trator que retirava a Sauber do alemão Adrian Sutil, que sofreu acidente na volta anterior da prova.