Bianchi e Sutil disputam na Force India a última vaga em aberto na Fórmula 1

SILVERSTONE - Os testes coletivos da Fórmula 1 nesta semana em Barcelona devem definir o dono da última vaga disponível no grid na temporada 2013. Nesta segunda-feira, a Force India anunciou que o alemão Adrian Sutil e o francês Jules Bianchi vão participar das atividades no circuito de Barcelona, na Espanha, que acontecerão entre terça-feira e sexta-feira.

A Force India é a única das equipes da Fórmula 1 que ainda não definiu a sua dupla de pilotos para a temporada 2013. A escuderia já confirmou que o britânico Paul di Resta, que também vai participar dos testes, será um dos pilotos, mas o segundo nome não foi anunciado e deve ficar entre Sutil e Bianchi. Assim, mesmo que a equipe não confirme, a tendência é que os treinos desta semana sirvam como um duelo pela vaga restante.

Piloto reserva da Force India na última temporada, Bianchi participou neste anos dos testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, no início deste mês. Em Barcelona, o francês vai pilotar o carro da equipe na sexta-feira, último dia dos treinos.

Sutil foi piloto da Force India entre as temporadas 2008 e 2011, quando participou de 73 corridas, mas ficou fora do último campeonato. Agora, o alemão tentará aproveitar a chance nas atividades em Barcelona para tentar garantir a sua volta para escuderia. Ele vai participar dos testes na quinta-feira. Enquanto isso, nos dois dias anteriores, a responsabilidade será de Di Resta.

Em 2012, a Force India teve Di Resta e Nico Hulkenberg como seus pilotos. Porém, o alemão se transferiu para a Sauber após o encerramento da última temporada, o que abriu uma vaga na equipe, que deverá ser preenchida de acordo com o desempenho de Sutil e Bianchi nos testes coletivos desta semana até pela proximidade do início do campeonato, marcado para o dia 17 de março, quando será realizado o GP da Austrália no circuito de Melbourne.