Bicampeão, Hamilton já projeta briga pelo título na temporada de 2015

Mais novo bicampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton já começou a planejar a busca pelo tri em 2015. Ainda no embalo da festa do título conquistado no domingo, o inglês acredita que a Mercedes seguirá dominando o circuito no próximo ano, o que abrirá nova oportunidade de brigar pelo troféu.

"Acredito que nosso time continuará muito forte no ano que vem. Com poucas mudanças nos carros em 2015, a equipe estará lá em cima de novo", comentou Hamilton. "Temos visto que alguns pilotos conseguem manter o nível no ano seguinte [ao título]. Eles parecem viver numa curva positiva. Espero que esse seja o meu caso."

Apesar da empolgação, o inglês admite que 2015 será mais um ano difícil, devido à concorrência do alemão Nico Rosberg, seu companheiro na Mercedes. "Tenho que subir um degrau por vez e me manter realista. Nico fez um grande trabalho nos treinos classificatórios e tenho certeza que ele também vai melhorar na próxima temporada", disse o inglês. "Mas pode acreditar que vou continuar forçando. Sou muito jovem e, definitivamente, ainda não estou satisfeito."

O inglês reafirmou que o título deste ano foi mais especial que o de 2008. "É diferente porque hoje vivo um estágio diferente da minha vida. Talvez o sucesso seja mais saboroso quando se está mais maduro. É muito especial e uma experiência que dá mais humildade", afirmou o piloto, que completará 30 anos no início de janeiro.