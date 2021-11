Bike Night Endurance: primeira competição de ciclismo do Sertões será em Interlagos

O Sertões terá uma prova noturna de ciclismo de resistência no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no próximo dia 4 de dezembro. No Sertões Bike Night Endurance, os atletas vão encarar uma maratona de duas horas de pedal pelos 4.309m da pista.

“A marca Sertões decidiu investir num plano de expansão para outras modalidades esportivas em 2021. O Rally dos Sertões já é um evento consagrado, que completa 30 anos em 2022. Em setembro realizamos o Sertões Kitesurf e agora vimos a oportunidade no mundo do ciclismo. O espírito do Sertões é promover experiências. Queremos democratizar a nossa marca, que é sinônimo de aventura, superação e brasilidade”, explica a diretora executiva do Sertões, Leonora Guedes.

No total, são quatro categorias, sob a supervisão da Federação Paulista de Ciclismo. Na categoria "equipe", os três atletas inscritos pedalam ao mesmo tempo (com as subdivisões Feminina, Masculina e Mista). Os mais animados podem encarar a maratona na "solo". Também há o "revezamento", em que os ciclistas se alternam. Quem quiser apenas curtir a experiência sem se preocupar com o cronômetro pode se inscrever na Tour.

As bicicletas terão de contar com farol e lanterna. Na área que compreende o final da reta oposta e subida do Laranjinha, será montada a Vila Sertões, espaço onde ficarão todas as equipes inscritas, com praça de alimentação, sala de inteligência (monitoramento da prova, atendimento aos competidores, loja Sertões e sala de imprensa); espaço para manutenção das bikes e estacionamento.

- Categorias do Sertões Bike Night

Equipe: 3 integrantes, todos pedalam as 2h/ Subcategoria masculina, feminina e mista.

Solo Feminino: 18 a 29 anos; 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59; 60+

Solo Masculino: 18 a 29 anos; 30 a 39; 40 a 49: 50 a 59; 60+

Revezamento: Subcategoria masculina, feminina e mista

Tour: Categoria sem cronometragem e premiação

Vence quem fizer o maior número de voltas

- Programação

04/12 - São Paulo - Autódromo de Interlagos - Portão T/L. Endereço: Av. Interlagos, 5941

13h - Abertura do portão para os competidores Sertões Bike Night e abertura da Vila Sertões;

14h - Início da corrida Porsche GT3 Cup Endurance

16 às 17h30 - Retirada do chip de cronometragem.

18h às 18h20 - Agrupamento para largada.

18h30 - Início da competição, primeira volta em comboio, separado por grupos de categorias. Início das 2 horas após volta de reconhecimento.

20h40 - Encerramento da prova

21h - Início da cerimônia de premiação.

22h - Encerramento do evento