Bilheterias para Grande Prêmio do Brasil de F-1 abrem neste sábado

A cidade de São Paulo já começa a viver o clima da Fórmula 1 e, com três semanas para a realização da prova, as bilheterias do autódromo de Interlagos, terão, a partir de sábado, ingressos à venda para o GP do Brasil, marcado para o próximo dia 9, penúltima prova do calendário.

Sempre requisitado pelo público paulistano e com grande número de turistas fãs de automobilismo que tomam as ruas da cidade para acompanhar a corrida, o GP do Brasil de Fórmula 1 tem um motivo a mais para ser "especial" neste ano, já que pode definir o mundial de pilotos, que está sendo disputado "palmo a palmo" entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Para quem quer acompanhar a corrida em Interlagos, ainda há ingressos para quase todos os setores de arquibancada (com exceção das áreas D e F) do autódromo. As bilheterias do circuito em São Paulo, ao lado do portão 7, abrem a partir deste sábado. Nos dias 7/11 e 8/11, os guichês também estão em funcionamento das 7h às 17h e no dia 9, da corrida, das 7h às 12h. Também será possível comprar ingressos para a corrida por meio do site oficial do evento – www.gpbrasil.com.br.

PREÇOS

Setor G - R$ 525 (três dias)

Setor A - R$ 695

Setor M - R$ 1.450

Setor F - ESGOTADO

Setor V - R$ 1.990

Setor D - ESGOTADO

Setor B - R$ 2.630

Setor E - R$ 2.720