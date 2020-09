Binder é o mais rápido no 1º dia de treinos da MotoGP na etapa de Emilia Romagna

O sul-africano Brad Binder foi o mais rápido, nesta sexta-feira, após as duas sessões de treinos livres para a etapa de Emilia Romagna, da MotoGP, a ser disputada domingo, na Itália. O piloto da KTM RC 16 fez a melhor volta no circuito "Marco Simoncelli" em 1min31s628.

O equilíbrio no desempenho das motos promete uma briga boa pelos primeiros lugares no grid neste sábado. O japonês Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) ficou a apenas 0s002 (1min31s630) atrás de Binder, seguido pelo francês Fabio (Petronas Yamaha SRT), 0s014 (1min31s644) atrás do líder.

O espanhol Maverick Viñares (Monster Energy Yamaha MotoGP) foi o quarto colocado (1min31s669), enquanto o compatriota Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) ficou com a quinta colocação.

A liderança do Mundial é do italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team), com 76 pontos, seguido por Quartararo (70 pontos) e pelo australiano Jack Miller (Pramac Racing), com 64. O espanhol Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) soma 60 e Viñares acumula 58.