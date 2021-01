Binotto vê Aston Martin de Vettel em vantagem competitiva para a temporada 2021

Mattia Binotto, chefe de equipe da Ferrari, avaliou as condições competitivas entre as escuderias para a temporada 2021 da Fórmula 1. Depois da pior temporada desde 1980, as expectativas da escuderia italiana seguem sendo cautelosas.

De acordo com Binotto, a Ferrari deve brigar pela terceira posição no campeonato de construtores. Em 2020, a equipe de Maranello terminou a temporada em 6.º lugar.

"Nossa equipe foi capaz de terminar em segundo nos cinco anos anteriores, exceto uma vez terceiro. Assim, creio que o terceiro lugar não é impossível e deveria ser ao menos nosso objetivo mínimo para a próxima temporada", disse Binotto.

As disputas em 2021 devem repetir as do ano anterior, quando Mercedes e Red Bull lutaram pelas primeiras posições, enquanto McLaren, Racing Point (atual Aston Martin), Renault (atual Alpine), Ferrari e AlphaTauri brigaram pelas posições intermediárias.

Ainda assim, Binotto adverte que algumas equipes, como a Aston Martin, terão vantagens na construção de seus carros. Isso porque essas equipes usarão componentes de outros construtores sem que contem como desenvolvimento do carro. A Aston Martin, de Sebastian Vettel, herdará a suspensão usada pela Mercedes, a AlphaTauri usará peças da Red Bull na última temporada, enquanto a McLaren trocará de fornecedor de motor, da Renault para a Mercedes.

"Nós só tivemos dois itens para mexer, tratando de abordar e melhorar as debilidades deste ano. Mas há equipes que neste momento não estão limitados por essas fichas, têm fichas grátis", finalizou o italiano.

A temporada 2021 da Fórmula 1 tem seu início marcado para o mês de março, porém incertezas sobre as provas da Austrália e China devem modificar o calendário da categoria.