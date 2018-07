Bob Bell é o novo diretor técnico da Mercedes

A equipe Mercedes anunciou nesta sexta-feira a contratação de Bob Bell, que participou da conquista dos dois títulos mundiais do espanhol Fernando Alonso, para ser o seu novo diretor técnico. Bell passou os últimos dez anos na Renault na mesma função, ajudando Alonso nas conquistas de 2005 e 2006, antes de deixar a equipe em outubro de 2010.

Bell, que também trabalhou na McLaren, Benetton e Jordan, vai começar a trabalhar com a Mercedes a partir do dia 1º de abril. "Estamos satisfeitos por ter recrutado um dos mais experientes engenheiros do esporte. Ele será um trunfo importante, trazendo consigo uma riqueza de conhecimentos da Fórmula 1 e sua experiência de títulos".

"Sinto-me feliz e honrado em fazer parte da Petronas Mercedes GP, como diretor técnico", disse Bell. "Será um privilégio fazer parte de uma organização tão forte e determinada, e ser capaz de contribuir para promover o patrimônio invejável de Mercedes-Benz no automobilismo".