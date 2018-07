Bom resultado no treino do GP de Cingapura não empolga Alonso

O espanhol Fernando Alonso foi o destaque dos treinos livres do GP de Cingapura de Fórmula 1, ao terminar o dia com o segundo melhor tempo, atrás apenas do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. Mas o bom resultado nesta sexta-feira não deixou o piloto da Ferrari muito empolgado.

Ele preferiu manter o discurso cauteloso para o restante do fim de semana, seja no treino de classificação deste sábado ou na corrida de domingo. "Fomos razoavelmente competitivos nas duas sessões do dia e conseguimos cumprir nosso programa sem problemas", disse Alonso.

O espanhol também comentou sobre como é "diferente" pilotar no circuito de Cingapura, que, segundo ele, "tem características que o tornam único". Além disso, o bicampeão mundial ressaltou que as atividades de pista acontecem à noite, o que considerou ser "emocionante".

Sobre as novas regras da Fórmula 1 que restringem as comunicações entre pilotos e equipes via rádio, Alonso não viu grandes dificuldades. "Não afeta muito nosso trabalho", garantiu o espanhol. "Foi um dia normal sob esse ponto de vista, tudo correu normalmente", completou.