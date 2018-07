Bom ritmo da Red Bull em treino não surpreende Alonso Sem se mostrar surpreso, Fernando Alonso afirmou nesta sexta-feira que a Red Bull deverá fazer dobradinha no treino classificatório deste sábado e deve largar na primeira fila no GP dos Estados Unidos, no domingo. O espanhol é o único piloto que pode impedir Sebastian Vettel de conquistar o título por antecipação no domingo.