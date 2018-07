Bottas admite postura de 'apostador' em forte largada na Áustria

Maior destaque do GP da Áustria de Fórmula 1, no fim de semana passado, o piloto finlandês Valtteri Bottas admitiu nesta quinta-feira que adotou postura arriscada, quase como se fosse um apostador, na largada que permitiu a sua vitória no domingo.

"Para largar daquele jeito, você com certeza precisa apostar um pouco. Para se mover exatamente no momento em que as luzes se apagam, você tem que assumir um pouco dos riscos, ao invés de ser cauteloso", declarou o piloto da Mercedes, às vésperas do GP da Inglaterra, em Silverstone, no fim de semana.

Bottas desafiou outros pilotos a tentarem a mesma estratégia na corrida inglesa. "É claro que todos estão livres para tentar adivinhar quando as luzes vão se apagar", afirmou o piloto, que faturou sua segunda vitória da carreira na etapa passada.

O resultado deixou Bottas mais perto dos líderes do campeonato. Em terceiro lugar, ele soma agora 136 pontos, contra 151 do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de Mercedes, e contra 171 do líder Sebastian Vettel, da Ferrari.

"Este é o meu primeiro ano na equipe, estou conhecendo o time cada vez mais. E quero continuar exibindo esta performance no fim de semana. Precisamos aproveitar este momento favorável no campeonato", declarou o finlandês.