Bottas celebra 1º pódio e exalta evolução da Williams

Terceiro colocado do GP da Áustria neste domingo depois de já ter largado de um surpreendente segundo lugar do grid, Valtteri Bottas comemorou o que foi o seu "melhor fim de semana" desde a sua chegada à Fórmula 1, pois nunca havia subido ao pódio na categoria. O piloto finlandês conseguiu ficar à frente do seu parceiro de Williams, Felipe Massa, que terminou em quarto após largar da pole, e exaltou o bom trabalho que vem sendo realizado pela equipe inglesa.

"É difícil explicar como estou me sentindo agora. Esse foi o melhor champanhe que eu já provei", disse Bottas, em entrevista coletiva, para depois ressaltar: "Todo o trabalho duro da equipe é mostrado em momentos como este".

O piloto afirmou que se sente "grato" pela Williams ter lhe proporcionado um carro competitivo, permitindo que ele e Massa fossem, neste fim de semana, os principais adversários de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, dupla da Mercedes que vem dominando este Mundial de F1.

"Foi um longo caminho para nós desde o ano passado, e muitos, muitos anos (de luta) para Williams. E agora a equipe está muito melhor. Essa corrida foi exatamente o que nós precisávamos neste momento - limpa, boa, tudo conforme realmente planejamos. O carro esteve bem para ir ao pódio neste momento e estou muito feliz", completou.