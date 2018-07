Bottas diz que espera aprender com Massa na Williams

GROVE - O finlandês Valtteri Bottas, de apenas 24 anos, terá um novo companheiro na Williams em 2014, no seu segundo ano como titular da equipe: o veterano Felipe Massa. O novato não escondeu sua admiração pelo novo parceiro e disse que quer "aprender" com o brasileiro de 32 anos, que chegará à sua 12.ª temporada na categoria no ano que vem.

"Ele já viu muita coisa, vem da Ferrari e talvez haja algumas coisas que eles façam um pouco diferente lá, então talvez eu possa pegar algo. Com certeza ficarei de olho e se tiver algo para aprender, vou pegar", declarou, em entrevista ao site da Autosport.

Com a diferença de experiência entre eles, no entanto, Bottas admitiu que não sabe se conseguirá aprender tudo que Massa pode ensinar. "É difícil dizer se serei capaz de aprender com ele, mas de cada piloto sempre há algumas coisas para pegar, seja algo a ver com o estilo de pilotar ou como eles gostam de ajustar o carro."

Para tentar colher o máximo de informações com Massa, Bottas quer estar presente mesmo quando não for pilotar nos testes de pré-temporada. A Williams anunciou que cada piloto estará em metade dos testes antes do início do próximo campeonato. Quando não estiver no carro, o finlandês já garantiu que estará no circuito observando o brasileiro.

"Com certeza estarei em todos os testes, pilotando ou não. Estarei lá ouvindo. No começo da temporada será muito importante para mim estar lá e ver se há problemas no carro, como ele lida e resolve isso", disse. "Será interessante estar lá, fazer parte disso e aprender. Estarei nestes testes também."