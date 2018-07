Bottas diz que queria ganhar, mas sai feliz com 3º lugar na Rússia

Depois largar na terceira colocação e chegar a ficar em segundo no GP da Rússia de Fórmula 1, em Sochi, neste domingo, o finlandês Valtteri Bottas chegou a sonhar com sua primeira vitória na categoria. O terceiro lugar ao fim da prova, no entanto, também foi celebrado pelo piloto, que deixou o circuito satisfeito com seu desempenho.

"Nós fomos para a corrida hoje (domingo) com a mentalidade de que estávamos indo lutar com a Mercedes pela vitória, mas os ajustes deles na corrida nos surpreenderam um pouco e ,no fim, nós devemos ficar satisfeitos com o terceiro lugar e mais um pódio", declarou Bottas.

O finlandês ainda explicou porquê não conseguiu ameaçar a vitória de Lewis Hamilton e ainda acabou ultrapassado por Nico Rosberg na reta final. "Eu estava brigando com o Hamilton no início, mas na primeira tentativa mais forte a tração dos pneus foi embora e isso criou um grande espaço. Depois, não sabia que o Rosberg estava tao perto e o movimento dele foi uma surpresa."

Quando foi tentar se recuperar e ameaçar as Mercedes, a diferença de Bottas para elas já era muito grande. Mesmo assim, ele ficou feliz com o resultado, que o deixou na quarta colocação do Mundial de Pilotos, com 145 pontos. Agora, a ordem é manter o ritmo para o GP dos Estados Unidos, no dia 2 de novembro.

"Eu estava tirando a diferença nas voltas finais, quando meus pneus estavam melhorando, mas nós tínhamos que lidar com uma diferença muito grande. Estou muito feliz com a quarta colocação na classificação e teremos ótimos momentos até a ida para o GP dos Estados Unidos", comentou Bottas.