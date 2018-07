Bottas é escolhido para estrear carro da Williams em testes

O finlandês Valtteri Bottas será o primeiro piloto a conduzir o carro da Williams para a temporada 2015 da Fórmula 1, o FW37, durante os testes coletivos. Foi o que anunciou a equipe inglesa nesta segunda-feira ao revelar que ele pilotará a Williams nos dias 1º e 2 de fevereiro no circuito de Jerez.

A pista espanhola vai receber o primeiro período de testes da Fórmula 1 em 2015 a partir do próximo sábado. E o brasileiro Felipe Massa vai pilotar o carro da Williams nos dois últimos dias de treinos em Jerez, em 3 e 4 de fevereiro.

A Williams apresentou o seu carro para o próximo campeonato da Fórmula 1 na última semana, mas de forma virtual, apenas com a divulgação das imagens. E a equipe revelou a meta de se aproximar mais da Mercedes em 2015, após terminar o Mundial de Construtores na terceira colocação - no Mundial de Pilotos, Bottas foi o quarto colocado, enquanto Massa terminou apenas na sétima colocação.

Após os treinos em Jerez, as equipes ainda farão dois períodos de testes coletivos, ambos no circuito de Barcelona, na Espanha, entre 19 e 22 de fevereiro e entre 26 de fevereiro e 1º de março. A temporada 2015 será aberta em 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.