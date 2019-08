Bottas e Hamilton apontam caminho para superar o pole Verstappen no GP da Hungria

A Mercedes buscava mais uma pole position na temporada de 2019 da Fórmula 1, mas Max Verstappen frustrou os planos germânicos e colocou a Red Bull no topo do grid de largada do GP da Hungria. Com o tempo recorde de 1min14s572, o holandês bateu o finlandês Valtteri Bottas por 0s018 e foi quase dois décimos mais rápido que o inglês Lewis Hamilton. A dupla da equipe alemã, porém, promete partir para cima do ponteiro.

É o que disse Hamilton, que larga em terceiro em Hungaroring. "A pole meio que fugiu de mim na classificação, mas estou sempre pronto para a luta. Há um longo caminho até a curva 1. Não é o lugar mais fácil de ultrapassar, mas espero que possamos entrar na briga", apontou o pentacampeão mundial.

O britânico da Mercedes também elogiou os oponentes que o superaram na sessão classificatória deste sábado: "Naturalmente, estamos sempre buscando o primeiro lugar, mas Max fez um ótimo trabalho e Valtteri também", completou o atual líder da temporada.

Bottas, que larga em segundo, destacou a sua retomada para a classificação. "Eu estive correndo um pouco atrás nesse fim de semana e não consegui liderar nenhum treino livre", relembrou o finlandês.

"Na classificação, foi um pouco melhor. No fim, fiquei próximo do Max, mas amanhã (domingo) é o que importa. Estamos aqui para vencer, há muito apoio para a vitória e isso fará a diferença", completou Bottas. Ele é o vice-líder do campeonato, com 184 pontos. Na ponta, Hamilton soma 225, enquanto que Verstappen é o terceiro, com 162.

O GP da Hungria é o 12.º dos 21 do ano na Fórmula 1, que entrará nas "férias" de verão na Europa após a corrida deste domingo.