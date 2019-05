Bottas e Hamilton não se iludem com os primeiros tempos nos treinos em Barcelona

Os dois primeiros tempos obtidos nos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Espanha de Fórmula 1, no circuito de Montmeló, em Barcelona, não iludiram os pilotos da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas e o inglês Lewis Hamilton. "Foi um bom dia, mas é apenas sexta-feira e as Ferrari estão muito perto", disse o primeiro, que fez o melhor tempo do dia. "Ainda temos muito trabalho", ressaltou o britânico.

Líder do Mundial de Pilotos com 87 pontos, Bottas elogiou o trabalho feito pela equipe desde o início da temporada. "O carro me causou uma grata impressão nesta sexta-feira. Muito melhor do que durante os testes. Parece que melhoramos bastante, principalmente nas curvas", disse o vencedor de duas provas no ano - soma cinco na categoria.

O pentacampeão mundial Hamilton, segundo colocado no atual campeonato, um ponto atrás de Bottas, previu muito trabalho durante a madrugada em Barcelona. "Treinamos com muito vento e isso dificultou causou algumas variações, mas completamos nosso trabalho e agora temos vários dados para serem analisados à noite", comentou.

"Pode ter dado a impressão de que demos um passo muito grande, mas temos de esperar o que vai acontecer neste sábado", disse Bottas, que tenta a sua nona pole position na carreira. "Foram várias mudanças feitas no carro utilizado nas ruas de Baku. O trabalho tem sido positivo", disse Hamilton, dono de 75 vitórias e 84 poles.

A Mercedes vai tentar obter a quinta dobradinha consecutiva na temporada. Até agora cada piloto da equipe venceu duas vezes. O treino oficial no circuito de Montmeló tem início previsto para as 10 horas (de Brasília). A corrida, no domingo, começa às 9h10.