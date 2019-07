Bottas festeja pole na Inglaterra sobre anfitrião Hamilton: 'Difícil de vencer'

Depois de superar o companheiro de equipe Lewis Hamilton por míseros 0s006 na luta pela pole position do GP da Inglaterra, Valtteri Bottas era a imagem do contentamento em Silverstone neste sábado. Com o feito na sessão classificatória, obtido ainda na sua primeira volta rápida no Q3, o finlandês tirou o primeiro lugar no grid do britânico na prova deste domingo, algo que vinha se repetindo desde a temporada 2014 no tradicional circuito.

"Estava sentindo falta dessa sensação de largar na pole. E foi com uma boa performance, especialmente numa pista como esta, onde Lewis tem sido tão difícil de vencer", declarou o piloto da Mercedes, sobre superar o colega de escuderia em sua própria casa com um tempo de 1min25s93 e obter sua décima pole na carreira.

Mesmo feliz com o resultado, o piloto de 29 anos admitiu que teve sorte. "Eu sabia que a primeira volta havia sido boa, mas não foi perfeita, e sei que, honestamente, eu deveria ter melhorado na segunda volta. Não consegui emendar uma volta na outra, mas estou feliz por ter sido o suficiente", relatou Bottas, que contou com a falha do adversário britânico nas duas tentativas em tentar alcançá-lo.

Já Hamilton iniciou sua entrevista coletiva ressaltando que "não foi o melhor dos sessões qualificatórias", para depois completar: "há uma longa corrida ainda amanhã (domingo)". O pentacampeão mundial ainda teve de responder sobre questionamentos a respeito de sua suposta falta de identificação com seu país natal.

Hamilton, que tem sido alvo de críticas constantes da Grã-Bretanha por passar mais tempo em suas residências nos Estados Unidos e no principado de Mônaco, não se esquivou de pergunta de um repórter inglês a respeito.

"Isto é uma coisa meio maluca, pois lembro de crescer vendo caras como Jenson Button e outros jovens pilotos sendo revelados e indo morar em Mônaco. Ninguém dizia nada à época. Mas, é claro, na minha vez, vocês têm sempre algo a dizer", rebateu o piloto, que tenta chegar ao recorde de seis vitórias na carreira em Silverstone neste domingo, o que o isolaria como maior ganhador do GP da Inglaterra - está empatado com o britânico Jim Clark e o francês Alain Prost.

O piloto britânico da Mercedes lidera o Mundial com 197 pontos, enquanto Bottas é o segundo colocado, com 166. Max Verstappen está em terceiro lugar, com 126, e o alemão Sebastian Vettel, vencedor do GP da Inglaterra no ano passado, ocupa o quarto posto, com 123.