Bottas lamenta após ficar fora da 1ª fila por 0s001, mas aposta em boa corrida

Valtteri Bottas ficou apenas um milésimo atrás de Sebastian Vettel no treino de classificação do GP da China, realizado neste sábado, e perdeu a chance de colocar as duas Mercedes na primeira fila na corrida de domingo, uma vez que Lewis Hamilton largará na pole. Ainda assim, embora tenha admitido a frustração, o piloto finlandês aprovou seu desempenho e apostou em uma melhora para a prova de Xangai.

"Foi tão perto. Então sim, é verdade, é uma pena, mas a corrida é amanhã (domingo). Largaremos em primeiro e em terceiro, é um bom lugar para se iniciar", comentou Bottas. "Mas não importa muito onde estamos no grid para a corrida. Sempre tento aprender com a classificação, ver o que preciso fazer para melhorar como um time. Melhoraremos para amanhã e, amanhã, não pensarei sobre esse um milésimo."

O finlandês avaliou, ainda, o desempenho da Ferrari e enalteceu seu companheiro de equipe. "Lewis teve um dia sólido, a Ferrari foi forte e sempre esperamos por uma briga apertada na pista hoje (sábado). Acho que será o mesmo amanhã. Obrigado novamente a nossa equipe."

Sobre sua adaptação à Mercedes, após ser contratado da Willians no final da última temporada, Bottas revelou que está se sentindo cada vez melhor. "Acho, como já disse antes, que ainda existe uma curva de aprendizado muito grande, mas estou me sentindo melhor e melhor a cada dia com o time - e a cada curva com o carro", finalizou o finlandês, que foi o terceiro colocado na prova de abertura da temporada da Fórmula 1, o GP da Austrália.