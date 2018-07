Bottas lidera teste em Abu Dabi; McLaren quebra com novo motor

O finlandês Valtteri Bottas liderou nesta terça-feira o primeiro dia do teste final desta temporada da Fórmula 1, em Abu Dabi, onde a última corrida do ano foi realizada no domingo com vitória do campeão Lewis Hamilton. O piloto da Williams cravou o tempo de 1min43s396 para fechar o dia na primeira posição.

Bottas deu 80 voltas no circuito Yas Marina e foi quase meio segundo mais rápido do que o seu compatriota Kimi Raikkonen, da Ferrari, que cronometrou 1min43s888 no melhor dos 81 giros que deu na pista árabe.

Já o alemão Nico Rosberg, que foi apenas o 14º colocado no último domingo, quando ainda lutava pelo título com Hamilton, ficou em terceiro lugar nesta terça. Embora tenha sido quem mais andou no dia, com um total de 114 voltas, o atual vice-campeão mundial cravou o discreto tempo de 1min44s512.

Rosberg, porém, não tinha preocupação em cravar uma marca expressiva neste teste de pós-temporada, no qual apenas aproveitou para colher novas impressões e dados com o carro da Mercedes já visando o Mundial de 2015.

Outros sete pilotos foram para a pista nesta terça em Abu Dabi, sendo que a quarta posição do dia ficou com o jovem britânico Jolyon Palmer, campeão da GP2 nesta temporada. Ele testou pela Force India, na qual está sendo cotado para assumir o posto de piloto reserva, e cravou 1min45s516 na sua melhor volta.

Já a quinta posição foi conquistada pelo espanhol Carlos Sainz Jr, campeão da Fórmula Renault 3.5 nesta temporada, que testou pela Red Bull e cronometrou 1min45s339. O britânico Will Stevens (Caterham), o francês Charles Pic (Lotus), o sueco Marcus Ericsson (Sauber), o holandês Max Verstappen (Toro Rosso) e o belga Stoffel Vandoorne (McLaren) completaram, nesta ordem, a tabela de tempos do dia.

Entre estes times que foram para a pista, a McLaren lamentou um primeiro teste fracassado com o novo motor Honda, que voltará a fornecer propulsores para a equipe inglesa após ter firmado uma parceria de sucesso com a escuderia entre o final da década de 1980 e o começo da década de 1990.

Por causa de problemas elétricos, Vandoorne deu apenas três voltas na pista de Abu Dabi e sequer conseguiu registrar uma volta rápida. Logo após deixar os boxes para estrear o novo propulsor turbo V6, ele precisou retornar lentamente ao pit Lane.

O segundo e último dia de testes de 2014 nesta pós-temporada da Fórmula 1 será realizado nesta quarta-feira, em Abu Dabi, onde o brasileiro Felipe Nasr fará a sua despedida como piloto de testes da Williams. Em 2015, ele defenderá a Sauber.

Confira a classificação do teste desta terça-feira em Abu Dabi:

1) Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min43s396, 80 voltas

2) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min43s888, 81 voltas

3) Nico Rosberg (ALE/Mercedes, 1min44s512, 114 voltas

4) Jolyon Palmer (GBR/Force India), 1min45s516, 37 voltas

5) Carlos Sainz Jr. (ESP/Red Bull), 1min45s339, 100 voltas

6) Will Stevens (GBR/Caterham), 1min45s436, 102 voltas

7) Charles Pic (FRA/Lotus), 1min46s167, 89 voltas

8) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min46s253, 95 voltas

9) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min47s194, 55 voltas

10) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), sem tempo, 3 voltas