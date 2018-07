Bottas rechaça rótulo de 2º piloto da Mercedes e sonha com título

O finlandês Valtteri Bottas afirmou em entrevista nesta quinta-feira em Budapeste, onde se prepara para o GP da Hungria, que será disputado no Hungaroring, no próximo domingo, que agora se sente definitivamente parte da Mercedes e em condições de conseguir grandes resultados. Companheiro do inglês Lewis Hamilton, o finlandês assegurou que não se vê como segundo piloto da equipe que o contratou para substituir Nico Rosberg, que se aposentou após ser campeão em 2016.

"Sempre estabeleci metas maiores. Não espero de mim mesmo estar atrás (de Hamilton) o tempo todo. Mostrei que é possível batalhar e mostrar as minhas habilidades", destacou o finlandês, de 27 anos.

Bottas, que venceu os GPs da Rússia, do Catar e chegou em segundo lugar no Canadá, Azerbaijão e Inglaterra, também deixou claro que sonha com o título do Mundial de Pilotos da temporada. "Tudo está aberto", disse, exibindo a meta de largar na frente na prova húngara. "Acredito que posso brigar pela pole aqui".

No entanto, o traçado do Hungaroring pode ser mais favorável à Ferrari do que à Mercedes. A equipe teve dificuldades no GP de Mônaco, que tem similaridade com a prova da Hungria por ser realizado em uma pista apertada e de ultrapassagem muito difícil - Vettel venceu em Montecarlo, Bottas foi o quarto e Hamilton chegou apenas em sétimo.

"Aprendemos desde Mônaco. Acho que será um bom teste para o nosso carro. Esperamos uma disputa próxima", finalizou o finlandês, que ocupa a terceira colocação na classificação geral, com 154 pontos, 22 atrás de Hamilton, que por sua vez tem apenas um ponto a menos que Vettel, o líder do campeonato.