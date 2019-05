Bottas supera Ferrari e Hamilton e é o mais rápido no 1º treino livre na Espanha

Líder da temporada de 2019 da Fórmula 1 e vencedor da última corrida, nas ruas de Baku, no Azerbaijão, o finlandês Valtteri Bottas começou muito bem as atividades de pista para o GP da Espanha, a quinta etapa do ano, no circuito de Montmeló, em Barcelona. O piloto da Mercedes foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres, superando os dois carros da Ferrari e o seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton.

Com tempo bom e pista seca, as equipes apresentaram novidades. A Mercedes foi uma delas com a colocação de uma espécie de asa localizada atrás dos retrovisores. E demorou cerca de 20 minutos para colocar os seus carros para dar voltas cronometradas. O mesmo fez a Ferrari e aí começou a disputa pela liderança entre os quatro pilotos.

Quem se deu melhor foi Bottas, que foi o único a fazer um tempo abaixo de 1min18s. O finlandês cravou 1min17s951 na melhor de suas 19 voltas. Bem próximos, as Ferraris do alemão Sebastian Vettel e do monegasco Charles Leclerc fizeram os segundo e terceiro melhores tempos. O tetracampeão mundial marcou 1min18s066 e o seu companheiro fez 1min18s172.

Pentacampeão mundial e atual dono do título da Fórmula 1, Hamilton obteve o quarto melhor tempo no primeiro treino livre em Barcelona. O inglês ficou pouco mais de quatro décimos de segundo atrás de Leclerc com 1min18s575, com boa vantagem para o francês Romain Grosjean, da Haas, que fez 1min18s943 para terminar em quinto lugar.

A equipe norte-americana fez um bom treino, já que também colocou o seu outro piloto, o dinamarquês Kevin Magnussen, em oitavo com 1min19s180. Teve o mesmo tempo, mas com mais voltas, que o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Logo acima deles ficou o espanhol Carlos Sainz Jr., da Mclaren, com 1min19s155.

Na sequência, completando a lista dos 10 primeiros colocados, o francês Pierre Gasly, da Red Bull, ficou em nono com 1min19s285 e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, foi o 10.º com 1min19s364.

O segundo treinamento livre do GP da Espanha acontece nesta sexta-feira, a partir das 10 horas (de Brasília). As atividades prosseguirão no sábado com a terceira sessão livre às 7 horas e com o treino oficial de classificação a partir das 10 horas. A corrida no domingo está marcada para começar às 9h10.