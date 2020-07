Bottas supera Hamilton na Áustria e conquista a 1ª pole na temporada da Fórmula 1

Valtteri Bottas desbancou o companheiro de Mercedes Lewis Hamilton e faturou a primeira pole position da temporada da Fórmula 1. O finlandês cresceu no momento mais importante da sessão classificatória e cravou 1min02s939 para quebrar o recorde da pista e largar em primeiro no GP da Áustria, que abrirá a temporada neste domingo.

Hamilton fez um tempo 0s012 mais lento que o companheiro de equipe e fechou a atividade na segunda colocação. Com isso, a Mercedes fez dobradinha em todos os treinos para a corrida no circuito de Spielberg.

Bottas conquistou a 12ª pole de sua carreira, sendo a terceira na Áustria - as outras duas foram em 2018 e 2019. "Senti falta desse sentimento depois da classificação, essa tremedeira, depois de levar o carro ao limite", disse o finlandês. "Um bom resultado hoje, mas é amanhã que importa".

O melhor, fora os pilotos da escuderia alemã, foi o holandês Max Verstappen, que largará em terceiro. Mesmo assim, o piloto da Red Bull ficou longe da dupla da Mercedes, uma vez que marcou 1min03s477, distante 0s538 de Bottas. Ele venceu as últimas duas corridas na Áustria.

A grande surpresa entre os primeiros colocados foi o inglês Lando Norris. O piloto da McLaren, que já tinha tido bom desempenho nas sessões anteriores, anotou o tempo de 1min03s626 e conquistou a sua melhor posição de largada na Fórmula 1 ao ficar na quarta colocação do grid. Depois dele vêm o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, em quinto, e o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, no sexto posto.

A sessão classificatória ficou marcada pela performance ruim da Ferrari. O monegasco Charlec Leclerc largará do sétimo lugar, à frente de Sebastian Vettel, a grande decepção. O alemão nem sequer foi capaz de se classificar para o Q3 e ficou apenas em 11º lugar. Foi sua pior posição de largada desde o GP da Alemanha de 2019, quando largou em último após ter problemas no carro.

Completam a relação dos dez primeiros colocados o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, que fechou a atividade em oitavo, o canadense Lance Stroll, da Racing, Point, na nona colocação, e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, em décimo.

A largada do GP da Áustria, a primeira corrida da temporada de 2020 da Fórmula 1, cujo início foi adiado em razão da pandemia do novo coronavírus, com várias modificações no calendário, será às 10h10 deste domingo.

Confira o grid de largada do GP da Áustria:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min02s939

2º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min02s951

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min03s477

4º - Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min03s626

5º - Alexander Albon (TAI/Red Bull) - 1min03s868

6º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 1min03s868

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min03s923

8º - Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min03s971

9º - Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min04s029

10º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min04s239

------------------------------ ------------------------

11º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min04s206

12º - Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min04s305

13º - Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) - 1min04s431

14º - Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min04s643

15º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min04s691

------------------------------ ------------------------

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min05s164

17º - George Russell (GBR/Williams) - 1min05s167

18º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min05s175

19º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min05s224

20º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min05s757