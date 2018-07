Bottas supera Hamilton no Bahrein e conquista sua 1ª pole; Massa largará em 8º

Depois de Sebastian Vettel ter dominado os treinos livres de sexta-feira e Max Verstappen liderar o primeiro trabalho de pista deste sábado, o finlandês Valtteri Bottas fez bonito ao conquistar a pole do GP do Bahrein de Fórmula 1 na sessão qualificatória para o grid. O piloto venceu a briga direta que travou com o seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, que largará da segunda posição na prova que começará às 12 horas (horário de Brasília) deste domingo no circuito de Sakhir.

Essa foi a primeira pole da carreira de Bottas na F-1, depois de o piloto ter deixado a Williams após a temporada passada, herdando a vaga aberta na Mercedes por causa da surpreendente aposentadoria do campeão Nico Rosberg.

Bottas assegurou a pole ao cravar o tempo de 1min28s769 na última parte do treino classificatório deste sábado, superando por pouco Hamilton, que buscou a primeira colocação até o instante final do treino, mas terminou atrás do companheiro de time ao marcar 1min28s792.

Já Sebastian Vettel ficou longe de lutar pela pole com a sua Ferrari. Ele conquistou a terceira posição com o tempo de 1min29s247. Entretanto, o alemão superou com certa folga o quarto colocado, o australiano Daniel Ricciardo, que se garantiu na segunda fila do grid ao cronometrar 1min29s545 com a sua Red Bull. O finlandês Kimi Raikkonen abrirá a terceira fila após ter conquistado o quinto lugar. Ele percorreu a melhor de suas voltas nesta parte final do treino em 1min29s567. Dividirá esta faixa do grid com Verstappen, da Red Bull, sexto com 1min29s687.

MASSA

O brasileiro Felipe Massa sairá da oitava posição com sua Williams. Ele cravou o tempo de 1min30s074, ficando logo atrás do alemão Nico Hülkenberg, da Renault, com 1min29s842. O francês Romain Grosjean, da Haas, e o britânico Jolyon Palmer, da Renault, fecham, nesta ordem, os dez primeiros colocados do grid deste domingo. A Rede Globo mostra a corrida ao vivo.

Antes de Bottas faturar a pole, Hamilton liderou a primeira parte do treino classificatório ao fazer sua melhor volta em 1min30s814. O piloto ficou logo à frente do Verstappen, que avançou em segundo para o Q2 ao marcar 1min30s904 com a sua Red Bull. Raikkonen e Vettel se posicionaram nas respectivas terceira e quarta posições, enquanto Bottas, da Mercedes, e o alemão Nico Hülkenberg, da Renault, conquistaram o quinto e o sexto lugares desta fase inicial do treino.

Massa terminou a primeira parte do treino de classificação na sétima posição e avançou com tranquilidade ao Q2. Já o seu companheiro de Williams, o jovem canadense Lance Stroll, seguiu vivo no qualificatório com a 12ª colocação. Um dos pilotos que não conseguiram chegar à segunda parte da sessão para o grid foi o belga Stoffel Vandorne, apenas o 17.º com a sua McLaren, enquanto o espanhol Fernando Alonso, seu parceiro de escuderia, conseguiu ir ao Q2 no sufoco ao obter a 15.ª colocação, ficando logo à frente dos cinco pilotos eliminados.

Kevin Magnussen, da Haas, Marcus Ericsson, da Sauber, Sergio Pérez, da Force India, e Carlos Sainz, da Toro Rosso, foram os outros eliminados no Q1. Ricciardo foi apenas o décimo colocado desta fase inicial do treino, tendo sido superado também por Jolyon Palmer, da Renault, e Daniil Kvyat, da Toro Rosso, respectivos oitavo e nono colocados.

Q2

Em seguida, no Q2, Hamilton se manteve em primeiro lugar e ainda melhorou o seu tempo ao avançar para o estágio derradeiro do treino com a marca de 1min29s535, enquanto Bottas evoluiu para A segunda posição, e Verstappen caiu para o sexto lugar, ficando atrás de Vettel e Raikkonen, que passaram ao Q3 como terceiro e quarto, respectivamente, e de Hülkenberg, que subiu para o quinto lugar.

Massa caiu da sétima para a oitava posição, mas o posto foi suficiente para o brasileiro avançar ao grupo dos dez primeiros que foram ao Q3, completado por Grosjean e Palmer, respectivos nono e décimo colocados. Alonso, que não conseguiu sequer registrar tempo de volta rápida no Q2, o francês Esteban Ocon (Force India), o alemão Pascal Wehrlein (Sauber), Stroll e Kvyat foram eliminados nesta segunda parte do treino.

BOTE NO FIM

E, finalmente no Q3, quando a pole parecia certa de que ficaria nas mãos de Hamilton, Bottas "deu o bote" no minuto final para festejar o melhor tempo do treino. O inglês ainda foi o último a tentar buscar a pole quando o tempo da sessão já havia se esgotado, mas não conseguiu passar da segunda posição após liderar durante quase toda a tomada de grid.

A grande surpresa deste sábado foi a Renault, que conseguiu colocar dois pilotos entre os dez primeiros, com Hülkenberg em sétimo e Palmer em décimo. Posicionado entre estes dois no grid, Massa lutará para voltar a pontuar neste domingo depois de ter ficado apenas em 14.º no GP da China, segunda etapa deste Mundial. Antes disso, o brasileiro abriu a temporada com um sexto lugar na Austrália, posto que lhe garantiu os oito pontos que o deixam na oitava posição do campeonato, que tem Hamilton e Vettel empatados na liderança, com 43 pontos.

GRIDE DO GP DO BAHREIN

1) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min28s769

2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min28s792

3) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min29s247

4) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min29s545

5) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min29s567

6) Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s687

7) Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min29s842

8) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min30s074

9) Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min31s074

10) Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min31s074

11) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min30s923

12) Lance Stroll (CAN/Williams), 1min31s168

13) Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min31s414

14) Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min31s684

15) Fernando Alonso (ESP/McLaren), sem tempo

16) Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min32s118

17) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min32s313

18) Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min32s318

19) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min32s543

20) Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min32s900