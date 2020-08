Bottas supera Hamilton no fim e crava pole do GP do 70º Aniversário da Fórmula 1

O finlandês Valtteri Bottas superou o companheiro Lewis Hamilton no fim da sessão classificatória deste sábado e assegurou a pole para o GP do 70.º Aniversário da Fórmula 1. Em mais um treino dominado pela Mercedes, ele estragou a festa do hexacampeão mundial, que almejava o primeiro posto em casa, no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

De contrato renovado com a Mercedes até o final de 2021, Bottas cravou 1min25s154 e na última volta do Q3 e foi 0s063 mais rápido que Hamilton, alcançando a sua segunda pole no ano e a 13ª da carreira. Líder do Mundial de Construtores com sobra, a escuderia alemã amplia seu domínio, já que colocou seus pilotos nas duas primeiras posições em todas as atividades neste fim de semana em Silverstone.

"A sensação é boa. Eu amo a classificação, principalmente quando tudo vai bem. Orgulhoso de pilotar esse carro. Nossa primeira missão é largar bem e começar daí", projetou Bottas, que busca sua segunda vitória no ano. A primeira veio na corrida de abertura da temporada, na Áustria. As três seguintes foram vencidas por Hamilton.

Substituto do mexicano Sergio Pérez, diagnosticado com covid-19, o alemão Nico Hulkenberg, da Racing Point, foi a surpresa da classificação e terminou em terceiro, com o tempo de 1min26s082. Ele não largava entre os cinco primeiros desde o GP da Inglaterra de 2017 e, na ausência de Perez, correrá sua segunda prova seguida.

O holandês Max Verstappen sairá do quarto posto no grid de largada. O piloto da Red Bull, porém, é o único dos primeiros que vai largar com pneus mais duros porque fez seu melhor tempo no Q2 com este composto, enquanto seus concorrentes usaram os médios.

O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, também teve bom desempenho e terminou a atividade em quinto. Atrás dele, no sexto lugar, aparece o canadense Lance Stroll, da Racing Point, seguido pelo francês Pierre Gasly, da AlphaTauri.

Charles Leclerc, o mais bem colocado da Ferrari, surge na oitava colocação. O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, e o jovem britânico Lando Norris, da McLaren, completam o top 10. O alemão Sebastian Vettel não foi bem novamente e vai largar com a sua Ferrari apenas em 12º lugar.

A largada para o GP do 70.º Aniversário, no circuito de Silverstone, será às 10h10 do domingo. A corrida é a quinta etapa da temporada de 2020, cujo calendário sofreu várias alterações em razão da pandemia do coronavírus.

Confira o grid de largada do GP do 70.º Aniversário da Fórmula 1:

1º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min25s154

2º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min25s217

3º) Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point) - 1min26s082

4º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min26s176

5º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min26s297

6º) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min26s428

7º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min26s534

8º) Charles Leclerc (MON/Ferrari - 1min26s614

9º) Alexander Albon (TAI/Red Bull)- 1min26s669

10º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min26s778

------------------------------------------------------

11°) Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min27s011

12º) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min27s078

13º) Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min27s083

14º) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min27s254

15º) George Russell (GBR/Williams) - 1min27s455

------------------------------------------------------

16º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) - 1min27s882

17º) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min28s236

18º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min28s430

19º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min28s433

20º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min28s493