Bottas supera Hamilton no fim, quebra recorde e crava a pole para o GP de Eifel

Valtteri Bottas superou seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, e cravou a pole para o GP de Eifel. O finlandês cresceu no fim da sessão classificatória neste sábado, quando fez um volta perfeita para desbancar o britânico e, de quebra, quebrar o recorde do tradicional circuito de Nurburgring, na Alemanha.

Bottas registrou o tempo de 1min25s269 e foi 0s256 mais veloz que Hamilton, que vai largar em segundo e busca no GP de Eifel igualar o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher. A dupla da Mercedes chegou a ficar atrás de Max Verstappen, mas os dois superaram o holandês da Red Bull na última tentativa do Q3.

Leia Também Hamilton e Bottas estão sob restrições após outro teste positivo para covid-19 na Mercedes

tuBottas conquistou a sua terceira pole no ano, a 14ª carreira, e ampliou a soberania da Mercedes nesta temporada. Os pilotos da escuderia alemã foram os únicos a faturar a posição mais privilegiada do grid de largada nos 11 sessões de classificação em 2020. Além das três do finlandês, Hamilton levou as outras oito poles.

"É uma sensação muito boa quando você acerta tudo na última volta. Foi complicado hoje com o treino curto para fazer os pneus aquecerem", analisou o finlandês, que persegue a sua terceira vitória em 2020. Ele foi o vencedor da última prova, na Rússia.

Batido por Bottas e Hamilton, Verstappen marcou 1min25s562 e vai largar em terceiro, à frente de Charles Leclerc. O monegasco superou as limitações da Ferrari, que tem decepcionado nesta temporada, e conseguiu ter uma excelente performance no treino para ficar em quarto lugar no grid, com a marca de 1min26s035, 0s012 mais rápido que o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, o quinto colocado.

A Renault colocou seus pilotos na sexta e sétima colocações, com o australiano Daniel Ricciardo à frente do francês Esteban Ocon. A McLaren viu o jovem Lando Norris ficar com o oitavo posto e o espanhol Carlos Sainz Jr fechar o top 10. Entre eles ficou o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point.

Chamado às pressas pela Racing Point para substituir o canadense Lance Stroll, que teve um mal-estar na noite de sexta, ficou fora das duas atividades neste sábado e não vai correr no domingo, Nico Hulkenberg ficou em último lugar no grid, mas foi elogiado pelos engenheiros no rádio. Há pouco tempo, o alemão já havia substituído Pérez, único dos 20 pilotos a ter contraído a covid-19 por enquanto.

A atividade não foi atrapalhada pela neblina, responsável por cancelar os dois primeiros treinos livres da sexta-feira, mas a temperatura continuou baixa. Os termômetros em Nürburg marcaram nove graus. Não há previsão de chuva durante a prova, no domingo.

A largada para o GP de Eifel, no circuito de Nurburgring, na Alemanha, a 11ª etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, está prevista para as 9h10 deste domingo.

Confira o grid de largada do GP de Eifel:

1º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min25s269

2º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min25s525

3º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min25s562

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari - 1min26s035

5º) Alexander Albon (TAI/Red Bull)) - 1min26s047

6º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault - 1min26s223

7º) Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min26s242

8º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min26s458

9º) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min26s704

10º) Carlos Sainz (ESP/McLaren)- 1min26s709

------------------------------------------------------

11º) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)- 1min26s738

12º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min26s776

13º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) - 1min26s848

14º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min26s936

15°) Kevin Magnussen (DIN/Haas)- 1min27s125

------------------------------------------------------

16º) Romain Grosjean (FRA/Haas)- 1min27s552

17º) George Russell (GBR/Williams)- 1min27s564

18º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min27s812

19º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min27s817

20º) Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point) - 1min28s021