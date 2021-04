Bottas supera Verstappen e lidera primeiro treino livre para o GP de Portugal

As atividades de pista do GP de Portugal, a terceira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, começou nesta sexta-feira no circuito de Portimão. Logo de cara, no primeiro treino livre, o duelo entre Mercedes e Red Bull já aconteceu. O finlandês Valtteri Bottas, da equipe alemã, se deu melhor e foi o mais rápido da sessão, logo à frente do holandês Max Verstappen, do time austríaco.

Com a sua melhor volta em 1min19s648, Bottas ficou apenas 0s025 na frente de Verstappen (1min19s673). Logo atrás deles apareceu o outro carro da Red Bull, guiado pelo mexicano Sergio Perez, que cravou 1min19s846. Mostrando evolução, a Ferrari conseguiu a quarta colocação com o monegasco Charles Leclerc (1min19s884) e ficou na frente do britânico Lewis Hamilton (1min19s967), heptacampeão mundial, que teve problemas com sua Mercedes no treino.

Leia Também Motivado, Lewis Hamilton garante presença na Fórmula na próxima temporada

Assim que o cronômetro iniciou a contagem regressiva de 60 minutos da sessão, ninguém ficou parado nos boxes, com a grande maioria do grid saindo com menos de cinco minutos para a pista. E na estreia dos novos pneus duros em 2021, muitos já aproveitaram para dar as primeiras voltas com o composto.

Logo no início, um momento curioso: o espanhol Carlos Sainz Jr. tinha uma peça presa na parte debaixo de sua Ferrari, que acabou se soltando na saída dos boxes, causando uma pequena confusão para os pilotos que iam à pista. A transmissão não mostrou se o piloto saiu da garagem com já com a peça ou se pegou pelo pit Lane.

Já com tempos acima de 1min20s, o Top 10 da primeira sessão de treinos livres em Portugal foi completada pelo francês Pierre Gasly, da AlphaTauri; pelo britânico George Russell, da Williams; por Carlos Sainz Jr.; pelo também britânico Lando Norris, da McLaren; e pelo também francês Esteban Ocon, da Alpine.

Dois veteranos da categoria, já campeões mundiais, não tiveram bom desempenho. O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, ficou em 14.º lugar e o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, obteve apenas a 16.ª colocação.

O GP de Portugal foi uma adição tardia ao calendário de 2021 da Fórmula 1, ocupando a vaga deixada pelo cancelado Vietnã, mas seu anúncio foi bem recebido por pilotos e fãs, devido ao sucesso da etapa de Portimão no ano passado, em sua estreia na categoria.

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre do GP de Portugal. A sessão está marcada para 11 horas (de Brasília).