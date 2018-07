Bottas surpreende e lidera 1º treino livre do GP do México

Decepção nesta segunda metade da temporada da Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas surpreendeu nesta sexta-feira ao superar o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de Mercedes, e liderar o primeiro treino livre do GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton poderá sacramentar seu tetracampeonato na corrida de domingo.

Bottas liderou a primeira sessão ao marcar o tempo de 1min17s824, meio segundo mais veloz que Hamilton, com 1min18s290. O inglês só precisa de um quinto lugar no domingo para confirmar o título, faltando ainda as etapas do Brasil e de Abu Dabi, nas próximas semanas.

Hamilton ficará com o título se chegar em quinto mesmo se Sebastian Vettel vencer a prova. E o rendimento do alemão da Ferrari pode ter deixado o inglês mais ansioso pelo troféu. Vettel foi apenas o quinto mais veloz, com 1min18s586, atrás ainda dos dois carros da Red Bull.

Bottas e Hamilton, contudo, obtiveram seus melhores tempos no início desta sexta com pneus ultramacios, naturalmente mais rápidos que os supermacios usados pelos carros da Ferrari e da Red Bull. O holandês Max Verstappen, desta última, chegou a cravar o melhor tempo da sessão no meio do treino com os compostos macios. Mas logo foi superado na tabela.

Com supermacios, ele anotou o terceiro melhor tempo da sessão, com 1min18s395. Seu companheiro de Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo veio logo atrás, com 1min18s421. Vettel foi o quinto mais veloz, à frente de Kimi Raikkonen, também da Ferrari, com 1min19s008.

O Top 10 deste primeiro treino livre foi completado pelo local Sergio Pérez, da Force India (1min19s240), pelo espanhol Fernando Alonso, da McLaren (1min19s346), pelo brasileiro Felipe Massa, da Williams (1min19s443) e pelo alemão Nico Hülkenberg, da Renault (1min19s552).

Massa foi mais rápido que o companheiro de Williams, Lance Stroll. O canadense registrou o 12º tempo, com 1min19s772. Alonso, por sua vez, foi o único motivo de alegria da McLaren no dia. Seu parceiro de equipe, o belga Stoffel Vandoorne, nem saiu dos boxes por conta de problemas no motor.

A nova dificuldade preocupa porque Vandoorne conta com motor totalmente novo no México. Alonso, por sua vez, tem algumas partes novas. Em razão das mudanças, eles vão sofrer punições no grid e devem largar da última fila no domingo. O segundo treino livre será realizado às 17 horas (horário de Brasília) desta sexta. O grid de largada será definido na classificação deste sábado, às 16 horas. A corrida de domingo terá início neste mesmo horário.