Bottas surpreende Hamilton e garante a pole em Abu Dhabi; Massa largará em décimo

As Mercedes dominaram o treino classificatório no GP de Abu Dhabi, o último da atual temporada da Fórmula 1. O finlandês Valtteri Bottas surpreendeu, foi mais rápido do que o inglês Lewis Hamilton e garantiu a pole position com o tempo de 1min36s231.

+ Hamilton bate recorde da pista e é o mais rápido no último treino livre

As Ferraris não tiveram forças para competir e permaneceram durante todo o treino entre a terceira e a quarta colocações. No final, o alemão Sebastian Vettel garantiu o terceiro lugar no grid. O finlandês Kimi Raikkonen ainda perdeu uma posição para o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e sairá em quinto.

O brasileiro Felipe Massa fez um bom treino classificatório em sua despedida da Fórmula 1. O piloto da Williams conseguiu avançar no último segundo no Q2, após passar todo o período fora da zona de classificação. Em sua volta final, deixou os dois carros da McLaren para trás. Depois, finalizou o Q3 na décima colocação.

A sexta colocação ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, à frente do alemão Nico Hulkenberg, da Renault. O mexicano Sérgio Pérez, da Force India, foi mais rápido do que seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, e largará em oitavo.

Durante o treino classificatório, Bottas e Hamilton se alternaram na liderança. O finlandês fechou o Q1 com o melhor tempo. O inglês conseguiu levar a melhor no Q2. Bottas garantiu a pole no final de maneira surpreendente, já que não havia liderado nenhum dos treinos livres.

Hamilton, que havia sido o mais rápido no segundo e terceiro treinos livres perdeu a chance de igualar seu recorde pessoal de poles (12), anotadas em 2016. O recorde absoluto pertence a Vettel, com 15 poles, em 2011.

As Ferraris, desta vez, conseguiram apenas se revezar entre a terceira e a quarta colocações. Ainda foram surpreendidas no final, quando Ricciardo anotou seu tempo entre os dois carros vermelhos. O GP Abu Dhabi, que fecha a temporada, tem largada programada para este domingo, às 11 horas (de Brasília).

Confira o grid de largada do GP de Abu Dhabi:

1.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min36s231

2.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min36s403

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min36s777

4.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min36s959

5.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min36s985

6.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min37s328

7.º - Nico Hulkenberg (ALE/Renault), 1min38s282

8.º - Sérgio Pérez (MEX/Force India), 1min38s374

9.º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min38s397

10.º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min38s550

-----------------------------------------------

11.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min38s636

12.º - Carlos Sainz (ESP/Renault), 1min38s725

13.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min38s808

14.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1min39s298

15.º - Lance Stroll (CAN//Williams), 1min39s646

----------------------------------------------

16.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min39s156

17.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min39s724

18.º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min39s930

19.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min39s994

20.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min40s471Q