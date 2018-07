Bourdais tem alta após grave acidente em treino para 500 Milhas de Indianápolis

Depois de sofrer um sério acidente no último sábado, durante o treino de classificação das 500 Milhas de Indianápolis, o piloto francês Sébastien Bourdais, da Dale Coyne, recebeu alta nesta quarta-feira.

A confirmação partiu do Twitter do próprio piloto, que publicou uma foto deixando o hospital, com duas muletas, e a seguinte inscrição: "Estou saindo do hospital hoje (quarta-feira). Vamos agora para a recuperação".

É muito improvável, contudo, que Sébastien Bourdais volte a correr ainda nesta temporada. Na disputa das 500 Milhas de Indianápolis, que será realizada neste domingo, ele será substituído pelo australiano James Davison.

Durante o treino do último sábado, Sébastien Bourdais perdeu o controle de seu carro e se chocou contra a barreira de proteção da pista. A equipe de segurança levou mais de 10 minutos para tirá-lo do carro e o francês precisou de uma cirurgia após sofrer múltiplas fraturas na região pélvica.