Brabham diz que Webber perdeu chance de ser campeão

Brabham, que conquistou títulos mundiais em 1959, 1960 e 1966, disse que uma conquista de Webber "significaria muito para mim e iria significar muito para a Austrália, mas infelizmente eu acho que a sua oportunidade real foi queimada na semana passada". Alan Jones, em 1980, foi único outro piloto australiano a conquistar um título da Fórmula 1.

Brabham acredita que Webber pode ter perdido a chance da sua vida de ser campeão na Fórmula 1. "Eu estou realmente torcendo por ele, na esperança de que ele chegue lá, mas se ele não fizer isso esse ano eu acho que ele nunca será", disse. "Ele estava com uma vantagem de pontos (14), agora ele está atrás, o que vai tornar muito, muito difícil".

"Mark é realmente um piloto muito bom, mas infelizmente ele comete erros e o erro no fim de semana provavelmente lhe custou o campeonato. É uma pena, realmente, porque [Sebastian] Vettel não terminou e tudo o que ele tinha que fazer era terminar na frente de Vettel mais uma vez".

Brabham acredita que Webber, de 34 anos, em breve não será competitivo contra estrelas mais jovens, como Vettel e Alonso. "Pilotos como Alonso são jovens e Mark está ficando um pouco velho agora", disse. "Ele provavelmente pode ir mais um ano, mas cada ano que passa, ele está ficando mais velho e este é um esporte de jovens homens. Ele está correndo contra [pilotos de] 21 ou 22 anos e ele tem o trabalho na frente dele. Ele tem de terminar na frente de Alonso e também de Vettel e não vai ser fácil".

Alonso tem 231 pontos, 11 à frente de Webber, com Lewis Hamilton, da McLaren, em terceiro lugar, com 210 pontos, e Vettel, com 206. O espanhol tem chances matemáticas de faturar o título no GP do Brasil, em 7 de novembro. A última corrida da temporada será em Abu Dabi, no dia 14 de novembro.